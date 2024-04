Aluminium-Nachfrage steigt - die Umweltbelastung auch

Alcoa ist der zweitgrößte Aluminiumhersteller nach dem russischen Weltmarktführer Rusal und vor dem kanadischen Rio-Tinto-Alcan-Konzern. Seine Bandbreite zeigt recht gut, wofür das leichte und doch zähe Metall Verwendung findet: Flugzeug- und Automobilindustrie, Verpackung, Baugewerbe und Transportwesen. Alcoa hält die Mehrheit am australischen Unternehmen Awac, das unter anderem Bauxit abbaut, aus dem Aluminium gewonnen wird. In Australien wird (vor China und Brasilien) am meisten Bauxit gefördert.



Ungarn ist verglichen mit den in Australien geförderten 65 Millionen Tonnen ein kleiner Fisch, zählt aber mit 546.000 Tonnen dennoch zu den größten Förderländern in Europa. Nun zeigt unser Nachbarland anschaulich, welche Umweltgefahren mit dem Bauxitabbau verbunden sind.



Sorgen in Vietnam,Baustopp in Indien



Die Beseitigung der Abfälle macht nach heftigen Einwänden von Wissenschaftern und Politikern auch der Regierung Vietnams Sorgen. Dort soll mit China als Partner der Bauxitabbau vorangetrieben werden. Aber die Bedenken betreffen nicht nur den Giftschlamm. Weil der Tagbau große Flächen erfordert, müssen Wälder gerodet und Felder zerstört werden.



Was die Gegner in Vietnam erhoffen, ist in Indien schon eingetreten. Dort wurde ein Bauxit-Bergbauprojekt in einem von Ureinwohnern bewohnten Gebiet gestoppt. Im ostindischen Bundesstaat Orissa sollte das Projekt des britischen Konzerns Vedanta eine bestehende Aluminiumhütte samt zugehörigem Kohlekraftwerk ergänzen. Schon diese Anlage schädigt die Menschen: Qualm verpestet die Luft, toxische Stoffe gelangen ins Wasser.



Das verweist darauf, dass nicht nur Bauxit das Aluminium zum ökologischen Problemstoff macht. Allein für die Elektrolyse, die zum Gewinn einer Tonne Aluminiums nötig ist, werden 14.000 Kilowattstunden elektrischer Energie benötigt. Daher entstehen Aluminiumschmelzanlagen meist in Gegenden, wo billige Wasserkraft zur Verfügung steht. Ein solcher Standort ist Island - Rio Tinto Alcan, Alcoa und ein weiterer US-Konzern haben derzeit Anlagen. Alcoa baut eine weitere, und Rio Tinto will ausbauen. Dafür sollen laut jüngsten Verträgen neue Kraftwerke entstehen. Umweltschützer, unter ihnen die Sängerin Björk, steigen auf die Barrikaden, weil sie die Zerstörung der ökologisch und landschaftlich interessantesten Flusslandschaften fürchten.