Am Himmel über Bagdad wird es eng

Die Piloten der US-Kampfflugzeuge haben bei ihren Einsätzen über Bagdad inzwischen größere Angst vor einem Zusammenstoß mit Kollegen als vor der irakischen Flugabwehr. Die Angriffe folgten in den letzten Tagen so dicht aufeinander, dass "es am meisten Zeit kostet, sich vor anderen Flugzeugen in Sicherheit zu bringen", sagt Major John Enfield an Bord des Flugzeugträgers "Kitty Hawk" der Nachrichtenagentur AP. Die irakischen Flugabwehrstellungen seien schon von weitem zu sehen und leichter zu vermeiden.