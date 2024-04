Am Mittwoch feiert die EU wieder den Europatag

Am 9. Mai 1950 unterbreiteten der damalige französische Außenminister Robert Schuman und sein Mitarbeiter Jean Monnet einen Vorschlag für ein Vereintes Europa als unerlässliche Voraussetzung für die Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen. Dieser Vorschlag, der als "Schuman-Erklärung" bekannt wurde, gilt als Grundstein der heutigen Europäischen Union. 1985 haben die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen von Mailand beschlossen, künftig den 9. Mai alljährlich als "Europatag" zu feiern.



Die für Budgetangelegenheiten zuständige EU-Kommissarin Michaele Schreyer kommt anlässlich des Europatages 2001 zu einem Besuch nach Österreich. U.a. wird sie an der HTL-Mödling an einer Diskussion teilnehmen und von der Präsidentin der Versammlung der Regionen Europas, LHStv. Liese Prokop empfangen. Am Nachmittag beginnt im Wiener RadioKulturhaus das zweitägige Symposium "Zukunft Europas". Eröffnet wird es durch Bundespräsident Thomas Klestil.



Weitere Infos zum "Europa- tag" gibt es im Internet: http://europa.eu.int/abc/symbols/9-may/euday_de.htm/