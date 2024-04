Amag-Verkauf geht sich heuer nicht mehr aus

Transaktion wegen rechtlicher Haken und Ösen sehr komplex. | Constantia muss sich noch gedulden. | Wien. Der Verkauf des traditionsreichen oberösterreichischen Aluminium-Produzenten Amag ist so gut wie gelaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal für den börsenotierten Wiener Verpackungs-Konzern Constantia Packaging in letzter Minute noch kippen könnte, wird in gut unterrichteten Kreisen gerade mal mit 10 Prozent beziffert. Echte Knackpunkte soll es keine mehr geben.