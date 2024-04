Amazon jubelt

Wie jedes Jahr hat der Online-Händler Amazon am zweiten Feiertag Ergebnisse des Weihnachtsgeschäfts veröffentlicht. Am Spitzentag, dem 11. Dezember, wurden weltweit mehr als vier Millionen Artikel bestellt. Die deutschsprachigen Anwender erwarben am 18.12. bei amazon.de 600.000 Artikel, was umgerechnet mehr als sieben Artikel pro Sekunde ergibt.

Zu den beliebtesten Produkten gehören Digitalkameras, LCD- und Plasma-Fernseher, MP3-Player und Navigations-Systeme. Das am schnellsten verkaufte Geschenk war die Nintendo Wii-Konsole: Mit bis zu 600 Bestellungen pro Stunde sicherten sich Kunden die in limitierter Zahl vorhandenen Konsolen.



Die Spizenprodukte auf amazon.deRangProduktKategorie1.Canon EOS 400D SLR-DigitalkameraKameras2.Nintendo Wii Konsole Wii Sports Bundle whiteGames3.Tomtom One II Regional D/A/CH PNA NavigationNavigation4.Canon Digital IXUS 65 DigitalkameraKameras5.Canon PowerShot A710 IS DigitalkameraKameras6.Toshiba 32 WL 66 Z 82 cm 16:9 LCD-FernseherTVs7.Tomtom One II Europa (Westeuropa) PNANavigation8.Canon Digital IXUS 60 DigitalkameraKameras9.Pirates of the Caribbean Fluch der Karibik 2DVD10.Fluch der Karibik 2 Special Ed.DVD11.Apple iPod nano 2 GB silberMP3 Player12.Nintendo DS Konsole Lite whiteGames13.Canon PowerShot A530 DigitalkameraKameras14.Tomtom Go 710Navigation15.Ich bin dann mal wegBücher