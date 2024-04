Amazon: Kräftiges Umsatzplus

Amazon schlug sich damit weit besser als der große Rest der Branche. US-Rivale EBay etwa hatte zum Jahresende ein enttäuschendes Geschäft erlebt und erlitt einen steilen Gewinneinbruch.



Mit den Zahlen übertraf Amazon die Erwartungen der Wall Street klar. Die Aktie schoss nachbörslich um mehr als zehn Prozent in die Höhe. Im Tagesverlauf hatte sie noch knapp ein Prozent auf 50,00 Dollar verloren.



Amazon erzielt mittlerweile fast die Hälfte seiner Umsätze außerhalb Nordamerikas mit Deutschland als einem der wichtigsten Märkte. International kletterten die um Währungseffekte bereinigten Erlöse im Schlussquartal um 31 Prozent.



Im Gesamtjahr erhöhte sich der Überschuss um 36 Prozent auf 645 Mio. Dollar. Der Umsatz legte um fast 30 Prozent auf 19,2 Mrd. Dollar zu. Das Weihnachtsgeschäft war das beste in Amazons rund 15-jähriger Firmengeschichte.



Für das laufende erste Quartal erwartet Amazon einen Umsatz zwischen 4,53 und knapp 4,93 Mrd. Dollar und damit ein Plus um bis zu 19 Prozent. Der operative Gewinn werde dagegen maximal um sechs Prozent auf 210 Mio. Dollar steigen und im schlechtesten Fall sogar um mehr als ein Drittel sinken. Aktienvergütungen für Mitarbeiter und Abschreibungen würden auf das Ergebnis drücken.



Amazon weitet seine Aktivitäten laufend durch neue Produkte aller Art für den Versand oder zum Download aus. Auf der Plattform bieten zudem immer mehr Drittanbieter ihre Waren an, was EBay verschärft unter Druck setzt.



Mit seinem E-Book-Lesegerät Kindle ist Amazon längst auch Anbieter eigener Hardware. Das in Deutschland noch nicht verfügbare Gerät habe sich zuletzt sehr gut verkauft, sagte Amazon-Chef Jeff Bezos ohne Zahlen zu nennen. Im Februar soll laut Branchengerüchten die zweite Generation vorgestellt werden.



Seine enormen Computer-Kapazitäten für den Online-Handel bietet Amazon zudem anderen Unternehmen zur Nutzung an. Die Zusammenballung unzähliger Computer via Internet wird als "Cloud" (Wolke) bezeichnet. Das "Cloud Computing" gilt als Zukunftsmarkt. (APA)



Amazon.de