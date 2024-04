Ambivalente Komplimente

Was ein Film alles ausmachen kann, wenn er sich einmal als handfestes Klischee manifestiert hat, kann man am Beispiel Salzburg sehen. Denn pünktlich zu Weihnachten erhebt der Film "Sound of Music" sein schauerliches Haupt. Die rührende Geschichte der Familie Trapp ist hierzulande weniger bekannt, versetzt aber jedes Jahr in den USA das Publikum in Verzückung.