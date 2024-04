AMS aktiv auf Stellensuche

Die österreichweite Akquisitionsoffensive ist heuer am Montag in Wien und Kärnten gestartet und endet Anfang Juli in Niederösterreich. "Wir wollen die Betriebe über neuen Regelungen und Fördermöglichkeiten informieren, helfen bei der Vorauswahl möglicher Bewerber, vor allem aber wollen wir neue Stellen akquirieren", betonte Claudia Finster, Leiterin des AMS Wien, am Montag Abend bei einer Podiumsdiskussion des AMS. Derzeit sind 50 ihrer Mitarbeiter mit diesem Auftrag in der Bundeshauptstadt unterwegs.



Bei der ersten Tour, die im vergangenen Jahr gestartet wurde, hat das AMS insgesamt 553 Wiener Betriebe besucht und dabei 11.860 offene Stellen aufgetan. Von diesen Jobs wurden rund 4.300 nach kurzer Zeit besetzt.