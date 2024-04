Amts-Dilemma: Nachfolger-Suche für Horngacher könnte noch Jahre dauern

"Die Arbeit selbst ist nicht das Problem, aber die ewige Unsicherheit geht einem schon am Nerv." Der ewige Vize Karl Mahrer fasst in Worte, was viele Wiener Polizisten bedrückt und eine Art Machtvakuum geschaffen hat: Wien hat seit 15 Monaten keinen echten Landespolizeikommandanten. Und es scheint auch keiner in Sicht.