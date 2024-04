An der Spitze ist es nicht immer einsam

Wissenstransfer in der Verwaltung. | Gezielte und individuelle Förderung. | Wien. Wer schon einmal in eine Führungsposition gelangt ist, weiß, wie schwierig es besonders am Anfang ist, in die neue Rolle des Chefs hineinzuwachsen: Wie verhalte ich mich gegenüber meinen Untergebenen, welche Ziele muss ich vereinbaren oder wie gehe ich bestimmte Aufgaben an? Während es in der Wirtschaft schon seit langem so genannte Mentoring-Programme zur Unterstützung und Förderung neuer Führungskräfte gibt, fasst dieses Prinzip nun auch in der Bundesverwaltung Fuß.