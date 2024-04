An einer Ecke trifft Caesar auf Cicero

- Da schau, der liebe Caesar! Lange nicht gesehen, geschweige denn gerochen.



- Der alte Hannibal! Wie geht’s?



- Ach, das Leben. . .



- Was sagst du zu diesem extraordinären Geruch hier?



- Ist halt die Ursa . . .



- Die Fesche vom Apotheker?



- Na ja . . . Fünf gute Jahre hat sie noch, dann schleift ihr der Bauch am Boden.



- Wie bist denn du drauf, heute?



- Ach, Cäsar, die Welt ist schlecht. Alles voller Katzenbilder.



- Ich mag Kleopatra.



- Typisch du, kein Sinn für Artenzugehörigkeit.



- Ich bitte dich! Ich hab’ halt Freude am Leben!



- Ich bin ausgebildeter Sklave. Meine größte Freude ist der unbelohnte Dienst. Aber was macht meine Chefin? Sie lobt mich und streichelt mich und gibt mir Crackers.



- Spitze! Mein Chef macht das auch. Und dann erst die Spielstunden! Ich mag ihn!



- Du bist eine Schande für unser Gewerbe, Cäsar. Du bist käuflich!



- Fünf Minuten bellen mit dir, und man wird depressiv!



- Dein Chef kann einem leidtun! Weißt du, was du bist, Cäsar? Du bist kein Blindenhund, du bist eine Katze!



- Und du? Du mit deiner Miesmacherei? Du willst ein Diabetes-Hund sein? Du verhältst dich ja fast . . . fast . . . wie ein Mensch!



Melissa Starling von der University of Sydney ist der Nachweis gelungen, dass es optimistische und pessimistische Hunde gibt. Pessimistische Hunde eignen sich ideal als Hilfshunde.