An Zielgruppe vorbeigeredet

Extra für die Jungwähler ab 16 startete der ORF Montagnacht das Info-Format "Wahl 08 - Ihre Frage". Dabei sollten wahlberechtigte Schüler Fragen an Politiker stellen. Die angereisten Pennäler verkamen allerdings zu Stichwortgebern und Zuschauern der Diskussion zwischen den ORF-Moderatoren Lou Lorenz und Roman Rafreider und ihren Gästen, BZÖ-Chef Jörg Haider und seinem Adlatus Stefan Petzner.

Obwohl die Sendung bei der Zielgruppe "junge Seher" immerhin einen Anteil von 17 Prozent erreichte, lief die Sendung an den Jugendlichen vorbei. Will man Teenager erreichen, darf man sich vor dem "Du" nicht fürchten, auch wenn es sich um junge Erwachsene und eine nahende Wahl handelt. So hätte es aber auch ein Format für Pensionisten sein können, sofern diese um 23.30 Uhr noch wach sind.