Andrea, Sonia, Ally & Co

In Wahlkampfzeiten wie diesen, wo die Streithänselei und die sattsam bekannte Argumentiererei öde Urständ' feiert, tut es gut, Interviews zu hören, in denen die Befragten kurz und bündig zur Sache



kommen. Doppelte Gratulation hiermit an die Kabarettistin Andrea Händler. Erstens zum "Salzburger Stier" und zweitens zu ihren klipp und klaren Antworten in "Wien heute" am Dienstag. Ein Labsal, die



Frau, für Aug und Ohr! Von gleichem Kaliber: Sonia Ruseler · eine der Nachrichtensprecherinnen bei CNN. Da schaut Mann gerne hin und hört ebenso gern zu. Selbst die schlimmsten News kommen aus ihrem



Mund und ihren Augen erträglicher an; dazu ihr wunderbares Englisch · fernab von jedem (Kaugummi-)Akzent. · Ihr persönlicher Liebling in diesem Metier?



Zwischendurch ein Schlenker auf Österreich 1 zu "La Chanson". Da blickte und horchte Heinz Christian Sauer auf das französische Chanson von vor 30 Jahren zurück: Moustaki, Aznavour, Ferré & Co. Auch



hier ein "schöner" Nebeneffekt: das gleichsam französische Timbre der Stimme des Moderators. Ein verlockendes Hör-Bild, alles in allem · Radio, wie es fantasievoller und verführerischer kaum sein



kann.



Nicht weniger Zauberhaftes dann um 22.05 Uhr bei Vox: "Ally McBeal". Mehr Witz und Geist "in Serie" war nie. Köstliche Unterhaltung auf höherem Niveau: hier wird's Ereignis. Kurze Stichproben bei der



ORF-2-Diskussion zur Europawahl haben dann die oben angeführten Vorurteile aufs schlimmste bestätigt . . .