Andritz plant mit neuer Tochter erfolgreiche Zukunft

Andritz-Chef sieht für VA Tech Hydro großes Potenzial. | Wien. Über den Kaufpreis der VA Tech Hydro will Andritz-Chef Wolfgang Leitner kein Wort verlieren. Er verfolge damit jedoch eine langfristige Strategie, erklärt er gegenüber der "Wiener Zeitung". Damit will er Gerüchten entgegenwirken, wonach die Wasserkraft-Sparte der ehemaligen VA Tech von Siemens kauft und in ein paar Jahren wieder verkauft werden könnte. "Andritz ist nicht dafür bekannt, dass es sich wieder von seinen Akquisitionen trennt," erklärt er.