Androiden mit Microsoft

Zum Unterschied von Apples Telefon sind die Geräte, wie etwa das G1 von T-Mobile, auch für Geschäftskunden gedacht.



Nun kündigten die Spezialisten von DataViz an, ihre Anwendung Documents to Go auf Android zu portieren. Damit lassen sich Microsoft Office-Dokumente und PDFs auf dem mobilen Gerät bearbeiten. Ein genauer Termin für die Auslieferung steht noch nicht fest.