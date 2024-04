Andry Rajoelina - Ex-DJ als Präsident

34-Jähriger erzwang Rücktritt seines Vorgängers. | Antananarivo. (afp) Als ehemaliger DJ entspricht Andry Rajoelina nicht der landläufigen Vorstellung von einem Präsidenten. Dennoch hat das Verfassungsgericht den 34-jährigen Bürgermeister von Madagaskars Hauptstadt Antananarivo zum neuen Staatschef erklärt. In seiner ersten Rede an die Bevölkerung machte der neue Staatschef bereits klar, wo seine Prioritäten liegen. "Ich werde alles tun was ich kann, um sicherzustellen, dass die Madagassen aus der Armut herauskommen", sagte Rajoelina am Mittwoch vor rund 15.000 Anhängern. Seinem Vorgänger Marc Ravalomanana hatte er vorgeworfen, die Schätze des Landes zu verschleudert. Nach einem wochenlangen Machtkampf zwang er Ravalomanana, der seit dem 6. Mai 2002 Präsident war, am Dienstag zum Rücktritt.

Auf diesen Schritt hatte Rajoelina unerbittlich hingearbeitet. Wegen seiner Zielstrebigkeit trägt er auch den Spitznamen TGV, abgeleitet vom gleichnamigen französischen Hochgeschwindigkeitszug. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Rajoelina den Präsidenten herausgefordert. Der von Rajoelina gegründete Radio- und Fernsehsender Viva strahlte Mitte Dezember eine Reportage über den im Exil lebenden madagassischen Ex-Präsidenten Didier Ratsiraka aus, den Ravalomanana bei den Wahlen vom 16. Dezember 2001 aus dem Amt gedrängt hatte. Der Präsident ließ den Sender schließen. Rajoelina verschärfte darauf hin den Ton. Sein Warnruf, die Meinungsfreiheit und die Demokratie seien in Gefahr, brachte die Regierungsgegner im Land in Bewegung.



Rajoelinas Einfluss auf die Geschicke in Madagaskar ist erstaunlich groß angesichts der Tatsache, dass er vor gut einem Jahr auf der politischen Bühne des Inselstaates noch ein Unbekannter war. Er war ein paar Jahre lang Diskjockey, bevor er Ende 2007 als unabhängiger Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Antananarivo antrat und direkt im ersten Wahlgang mit einer deutlichen Mehrheit von gut 63 Prozent der Stimmen gewann. Politische Erfahrungen konnte er im Wahlkampf zwar nicht vorweisen, allerdings war er bereits ein erfolgreicher Unternehmer an der Spitze zweier Werbefirmen. Und er hat mit Viva seinen eigenen Sender, der ihm den Boden für den Wahlerfolg bereitete.



In der Position des Bürgermeisters der Hauptstadt gelang Rajoelina nun der Machtwechsel in Madagaskar. Eine Hürde muss er allerdings noch überwinden, um dauerhaft das Land zu führen: den Artikel in der madagassischen Verfassung, der das Mindestalter fürs Präsidentenamt mit 40 Jahre beziffert. An einen 34-Jährigen Ex-DJ als Staatschef haben die Verfasser offenbar nicht gedacht.