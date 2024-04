Wer vor Ort Angebote für Kinder sucht, ist mit Yuggler in vielen Städten gut bedient. Die App erlaubt die Suche nach Ort, Präferenzen, Geschlecht und Alter. Zu den ausgesuchten Veranstaltungen wird man per Landkarte gelotst. Die Erfahrungen anderer Eltern und Kinder werden über eine Gemeinschaftsfunktion eingebunden, wobei das die Berichte auch Fotos beinhalten können.

Die Gemeinschaft hat allerdings etwas Zwanghaftes, da die App eine Registrierung mit der Bekanntgabe der Kontaktdaten verlangt, was wohl nicht wenige Anwender abschreckt.

Aufgrund der Herkunft der Entwickler aus New Jersey sind die Informationen in manchen Städten Mitteleuropas spärlich, während man etwa in den USA ein wirklich umfangreiches Angebot findet. Die Hersteller ermutigen zwar Anbieter von Aktivitäten für Kinder zum Selbsteintrag, doch ist eine umfassende Darstellung wohl genau jene Redaktion vor Ort notwendig, die man sich hier ersparen möchte .

Einige praktische Funktionen, etwa das Speichern von Lesezeichen, stehen nur nach einem In-App-Kauf zur Verfügung.

Yuggler, Aktivitäten für Kinder und Familie

iPhone und iPad, kostenlos

In-App-Kauf: Dauerhaft & Saisonal0,99 €