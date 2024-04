Angekratzte Autorität

Flavio Briatore muss derzeit eine interessante Diät machen. Er habe nämlich, so ließ er die Medien wissen, die freudige Nachricht, dass seine lebenslängliche Sperre für die Formel 1 aufgehoben wurde, nicht mit Champagner sondern mit Coca Cola begossen, "weil ich auf Diät bin". Den Verantwortlichen der Formel 1 und des Weltverbandes FIA wird das Urteil aus Paris heftiges Sodbrennen bereiten. Ab sofort könnte Briatore wieder in die Königsklasse zurückkehren. Was die FIA besonders schmerzen wird: Sie agiert wie viele Sportverbände überaus autokratisch, eine Niederlage vor einem ordentlichen Gericht greift die Autorität des Verbandes an. Wie gut, dass Briatores Intimfeind Max Mosley mittlerweile Platz gemacht hat an der Spitze der FIA. Das Duell mit dem Ex-Teamchef von Renault wäre ein unwürdiger Krieg der Worte geworden.