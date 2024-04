"Angemessenes" Betriebsauto kann auch unangemessen sein

Deshalb durften betriebliche Pkw oder Kombi aus fiskalischer Sicht höchstens 350.000 Schilling kosten, später (bis heute) höchstens 467.000 Schilling. Ein kürzlich veröffentlichtes



Höchstgerichtsurteil hat selbst diese Grenzwerte nun in Frage gestellt.



Gesetzgeber und Höchstrichter sind sich darin einig, dass unternehmerische Entscheidungen von behördlichen Eingriffen oder Beschränkungen frei bleiben müssen. Mit einem Vorbehalt: Die Entscheidungen



müssen bei steuerlicher Würdigung verhältnismäßig und angemessen sein.



Preisgrenze als Kriterium



Der Begriff der Angemessenheit ist natürlich Kautschuk. Deshalb hat die Finanzverwaltung mit einem ausführlichen Erlass aus dem Jahr 1991 versucht, diesen Begriff anhand von praktischen Beispielen



zu illustrieren. Eines dieser Beispiele betrifft die betrieblichen Pkw und Kombi. Dort wird die Grenze der Angemessenheit bei einem Autokaufpreis von 467.000 Schilling geortet. Anschaffungskosten



darüber hinaus sind unangemessen.



Die Auswirkung dieser Auffassung führt dazu, dass ein Fahrzeug mit einem höheren Kaufpreis sozusagen in einen "Plebejer"-Sockel (bis 467.000 Schilling) und in einen "Patrizier"-Überhang zerlegt



werden muss, der im modernen Steuersprech als Luxustangente bezeichnet wird. Die steuerlich zulässige (derzeit 8-jährige) Amortisationsquote darf dementsprechend nur von höchstens 467.000 Schilling



berücksichtigt werden (wovon dann noch ein etwaiger Privatnutzungs-Anteil auszuscheiden ist). Eine Abschreibungsquote vom "Luxusteil" des Wagens ist steuerlich unbeachtlich.



Kürzung der Betriebskosten



Das Verdikt für höherpreisige Autoanschaffungen trifft freilich nicht nur die Abschreibungsquote, sondern auch alle wertabhängigen Betriebskosten wie Autoversicherung, Finanzierung oder



Servicekosten. Auch diese Ausgaben müssen dann · in Relation zur Luxustangente · in einen absetzbaren Ausgabenanteil und einen solchen zerlegt werden, der direkt auf das Privatkonto zu buchen ist.



Treibstoffkosten bleiben von dieser Teilungsmanie in der Regel unberührt, weil der Spritverbrauch nicht unbedingt eine Funktion des Kaufpreises ist.



Abschlag bei Gebrauchten



Die 467.000 Schilling-Preisgrenze bezieht sich auf Neuwagenpreise, auf den Listenpreis, allenfalls verringert um einen handelsüblichen Preisnachlass. Bei Gebrauchtwagen-Ankäufen muss man auf den



Preis bei der Erstzulassung zurückgreifen, ihn mit dem 467.000 Schilling-Limit vergleichen und den sich daraus ergebenden "Mehrwert-Prozentsatz" auf den Gebrauchtwagenpreis projizieren; kurz: Der



Gebrauchtwagenpreis muss um die seinerzeitige prozentuelle Luxusquote herabgesetzt werden. Nur bei Altautos mit mehr als 5 Jahren darf der aktuelle Kaufpreis unverändert bleiben.



Bei Leasingfahrzeugen gibt es Analogie: Es muss auf den dem Leasingvertrag zugrundegelegten Autokaufpreis zurückgegriffen werden; liegt der über 467.000 Schilling, dann müssen die Leasingraten für



steuerliche Zwecke aliquot vermindert werden. Nur bei kurzfristigen Autoanmietungen (bis 21 Tage) darf eine Angemessenheitsprüfung völlig entfallen.



Kein Limit für Klein-Lkw



Die von der Finanz seit 1989 unverändert hoch gehaltene (und inzwischen vielfach als antiquiert angesehene) 467.000 Schilling-Preisgrenze bezieht sich im übrigen nicht bloß auf den reinen



Kaufpreis des Autos, sondern umfasst auch die dazugehörige Umsatzsteuer, (seit 1992) auch die Nova und sämtliche Kosten etwaiger Sonderausstattungen. Die amtliche Deckelung schließt daher auch



Klimaanlagen, Alufelgen, Turboreifen mit ein, ferner Airbags, Allradantrieb, ABS und ähnliches, das somit im 467er-Korb Platz finden muss. Nur ein Autotelefon könnte den starren Rahmen sprengen und



zusätzlich absetzbar sein.



Die im Handel angebotenen sogenannten Klein-Lkw sind allerdings von der strengen Angemessenheitsgrenze nicht betroffen. Diese Fahrzeuge können daher auch etwas teurer sein · wenn dies aus



betrieblicher Sicht wirtschaftlich zu rechtfertigen ist.



Rechtfertigung



Auf diesen Grundsatz der wirtschaftlichen Rechtfertigung ist jüngst vom Höchstgericht wieder nachdrücklich aufmerksam gemacht worden, nachdem ein praktischer Arzt aus der Steiermark mit dem



Finanzamt über seine beiden Betriebsfahrzeuge in Streit geriet. Beide Fahrzeuge hatten Anschaffungskosten innerhalb der Angemessenheitsgrenze und hätten gemäß Erlass der Finanzverwaltung eigentlich



problemlos zu steuerabsetzbaren Betriebsausgaben geführt.



Sie waren in den Augen des Steuerprüfers jedoch deshalb nicht problemlos, weil das eine Fahrzeug einen besonders starken Motors hatte und das andere einen Vierradantrieb. Der Beamte befand, dass es



für beide "Besonderheiten" keine betriebliche Veranlassung gebe und kürzte die Anschaffungspreise um etwa 40% auf gleichartige Autos in Normalausführung herunter.



Kein Verlass auf Erlässe



Da half es garnichts, dass der Arzt auf die Aussagen des Erlasses der hohen Ministerialen verwies. Der aufmüpfige Prüfer verharrte auf dem Standpunkt, dass die Kfz-Grundmodelle (Motor schwächer



und nur mit Zweiradantrieb) den betrieblichen Erfordernissen des Unternehmers hinreichend genügt hätten.



Der darob angerufene Verwaltungsgerichtshof ) belehrte den Unternehmer zunächst einmal darüber, dass Erlässe der Finanz für die Höchstrichter Schall und Rauch seien, für die Zensiten überhaupt, und



dass derlei Editionen keine Basis für Treu und Glauben seien. Womit freilich auch der 467.000-Schilling-Preisgrenze plötzlich der (erlassgefestigte) Boden entzogen wurde.



Grundmodelle als Vorgabe?



Denn nach Meinung des Gerichtshofes kann ein Betriebsfahrzeug auch der "angemessenen" Preisklasse unangemessen sein und auf ein handelsübliches Grundmodell heruntergekürzt werden, wenn es durch



verstärkte Motoren, sportliches Styling oder Sonderausstattungen über das Niveau eines Mittelklassewagens hinaus aufgemotzt ist. Gesellschaftliches Repräsentationsgehaben oder private Motivation



müssen steuerlich unbeachtlich bleiben.



Eine Stellungnahme der Finanzverwaltung zur neuen Flexibilität der betrieblichen Autoangemessenheit steht noch aus. In Kreisen der Steuerberater wird die neue Judikatur mit Unbehagen aufgenommen,



weil · so fürchtet man · die endlosen Streitereien um die Grenze zwischen Zweckmäßigkeit und vorgeblicher Repräsentationstangente nun bei jeder Steuerprüfung wieder neu aufflammen könnten. Wie weit



derlei Kasuistik führen kann, zeigt ein anderes Judikat des Höchstgerichts (von September 1997). Dort hatten die Richter sogar bei einem 13.000 Schilling teuren Betriebsfahrrad schon eine



Luxustangente geortet.



) VwGH-Erk. v. 22.9.1999, Zl. 97/15/0005