Angewandte Panikmache

Die Fußball-WM in Südafrika ist noch keine zwei Monate her. Wider Erwarten ging das Turnier ohne massenhaften Mord und Totschlag zu Ende. Doch die Panikmacher sehen bereits die nächste Katastrophe heraufdräuen, sie entblöden sich nicht, anhand einer Geiselnahme in Rio de Janeiro knapp vier Jahre vor der nächsten WM in Brasilien ein potenzielles Sicherheitsrisiko zu diagnostizieren.