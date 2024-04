Angst um unsere Kinder

Ob Sozial-Reportage, Sozial-Porno oder einfache Berichterstattung zu sozialen Themen - das Fernsehen gibt einen immer größeren Einblick in das Leben von Kindern und Jugendlichen. Doch was man hier zu sehen bekommt, lässt einen schwer schlucken. Wenn eine 17-Jährige in "Teenager werden Mütter" keine Ahnung hat, wer der Vater ihres Kindes ist, das ihr gerade von ihrer Mutter weggenommen wurde, und sie apathisch nickt, wenn ihr arbeitsloser Freund ihr rät, endlich herauszufinden, wer der Vater ist, um Alimente zu bekommen.