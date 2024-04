Angst vorm polnischen Installateur

Zum zwanzigsten Geburtstag soll der Binnenmarkt besser dastehen. | Brüssel. Selten hat EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso ein Problem so treffend umrissen: "Der Binnenmarkt erscheint nicht sehr aufregend, ist aber entscheidend", sagte er am Mittwoch. Gemeinsam mit dem zuständigen Kommissar Michel Barnier will er kurz vor dem 20. Geburtstag 2012 neuen Schwung in einen gemeinsamen Markt von mehr als 500 Millionen EU-Bürgern bringen. Denn die Finanz- und Wirtschaftskrise hat in vielen Mitgliedsländern eher wieder nationale Reflexe ausgelöst; die Öffnung der Märkte untereinander ist trotz gegenteiliger öffentlicher Beteuerungen häufig begrenzt.