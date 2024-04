Animalischer PR-Gag

Streunende Hunde können eine echte Plage sein. Das dachte sich auch Michel Platini, als er jüngst auf Stippvisite in der Ukraine war. Nun bekam der Uefa-Präsident sogar Angst um die Euro 2012, die ebendort und in Polen ausgerichtet werden soll. Weil das Fest durch nichts gestört werden soll, unterstützt die Uefa ein Sterilisationsprojekt der Ukraine, mit dem man die Hundeplage in den Griff bekommen will.



Gut und schön. Nur fragt man sich angesichts der Mauscheleien in den großen Verbänden, in der Ukraine und in Polen, der regelmäßigen Ausschreitungen und Hooligan-Paraden und der noch immer nicht gelösten Stadionproblematik, ob die Uefa nicht hinsichtlich der Euro andere Probleme haben sollte. Andererseits: Die kolportierten 8600 Euro, die sie in das Projekt steckt - mein Gott, trifft ja keinen Armen. Für einen PR-Gag kommt das Ganze eh noch recht billig.