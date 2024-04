Ankara fordert EU erneut heraus

Das widerspricht klar dem sinngemäßen Inhalt der geplanten EU-Erklärung. Die Umsetzung der Zollunion beinhalte den freien Warenverkehr, für den Häfen und Flughäfen unverzichtbar seien, argumentiert die Kommission. Einen Zeitplan will sie Ankara dafür aber nicht vorlegen.



Im Mittelpunkt der Beratungen der EU-Außenminister stand unterdessen die Einigung auf einen Text, der die Türkei zur vollständigen Umsetzung der erweiterten Zollunion verpflichten soll. Leiser geworden sind etwa Stimmen aus Frankreich, das bis vor kurzem noch die Anerkennung der Republik Zypern durch Ankara für Beitrittsverhandlungen verlangt hat. Auch Griechenland und Zypern wollen sich mit der Erklärung zufrieden geben.



Bedingungen erfüllt



Damit folgen fast alle Mitgliedsstaaten der Auslegung der Kommission, wonach die Türkei alle ihr gestellten Bedingungen für den Beginn der Beitrittsgespräche am 3. Oktober erfüllt hat.



Einzig Österreich beharrt weiter auf der Festschreibung einer Alternative zum Vollbeitritt im Verhandlungsrahmen. "Ich bin mir bewusst, dass diese Position im Kreise der Regierungen nicht breitflächig geteilt wird. Es steht eins zu 24", sagte Außenministerin Ursula Plassnik. Sie wolle darauf beharren, was sie ihren EU-Kollegen bereits im Vorfeld in einem Brief mitgeteilt hatte. Das Verhandlungsmandat solle eine klare Botschaft an die Türkei sein.



Die Anführung von "mittelfristig realistischeren" Alternativen widerspreche dem Beschluss der EU-Staats- und Regierungschefs vom Dezember keineswegs, sondern präzisiere diesen lediglich. Neben dem "gemeinsamen Verhandlungsziel Vollbeitritt" und dem "offenen Prozess, dessen Ergebnis nicht vorher garantiert werden kann", heißt es dort nämlich: "Wenn die Türkei nicht alle Verpflichtungen für eine Mitgliedschaft erfüllen kann, muss sichergestellt werden, das die Türkei voll in den europäischen Strukturen verankert ist".



