Ankerbrot nimmt neuen Anlauf

Pressekonferenz zufrieden, endlich einen finanzstarken Investor für die angeschlagene Großbäckerei gefunden zu haben.



Über die Höhe des geplanten Kapitalzuflusses hielten sich die Ankerbrot-Vorstände bedeckt. Konkret soll DB Capital Partners "zwischen 30% und 35%" an der in Gründung befindlichen deutschen Holding



Müller Brot AG erwerben, die durch die Übernahme der Aktien des ehemaligen Ankerbrot-Chefs Helmut Schuster und der Dr. Schuster Privatstiftung schließlich 89% (nach zuvor 56%) am Ankerbrot-Kapital



halten wird (siehe Grafik). Die restlichen Anteile befinden sich im Streubesitz. "Zum heutigen Zeitpunkt bleiben die Ankerbrot-Vorzugsaktien an der Börse", betonte Mayer.



Angenehme Begleiterscheinung des Deals: Die österreichischen Gläubigerbanken, die Ankerbrot in der Vergangenheit des öfteren das Messer an die Brust gesetzt hatten, sind nun zu einem



Forderungsnachlass in der Größenordnung von 30% bereit.



Mit der Kapital & Wert Vermögensverwaltung AG sei eine Verlängerung der Zeichnungsfrist für die zweite Tranche der atypisch-stillen Beteiligung bis zum 31. März 2000 vereinbart worden. Daraus



erwartet Mayer rund 100 Mill. Schilling. Bisher seien Ankerbrot aus der K&W-Finanzierung rund 180 Mill. Schilling zugeflossen.



An der Gesamtanzahl der derzeitigen 324 Ankerbrot-Filialen werde sich nicht viel ändern. "Der eine oder andere unrentable Standort" werde zwar geschlossen, großteils werde aber nur modernisiert und,



falls nötig, vergrößert. Die Kosten für die Umstrukturierung bezifferte Mayer mit 180 bis 200 Mill. Schilling. Seinen Angaben zufolge ist auch kein Personalabbau geplant. Momentan beschäftigt



Ankerbrot rund 2.800 Mitarbeiter.



Zur Geschäftsentwicklung 1999 wurden keine Angaben gemacht. 1998 hatte die Ankerbrot AG bei Umsätzen von 2,22 Mrd. einen Jahresfehlbetrag von 236 Mill. Schilling ausgewiesen.