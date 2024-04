Anleger stehen weiter auf Aktienfonds

Vom gesamten Fondsvolumen in Höhe von 1,2 Bill. Schilling per Ende Mai waren rund 50% in Rentenfonds veranlagt, 22% entfielen auf reine Aktienfonds, rund 25% auf gemischte Fonds und 2,8% auf geldmarktnahe Fonds, berichtete der Generalsekretär der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG), Wolfgang Dorten, in einem Pressegespräch. Im Jahr 1995 hatte der Anteil der Aktienfonds noch bei 5,3% gelegen.



Der deutsche Investmentfondsmarkt musste im ersten Quartal 2001 deutliche Einbrüche hinnehmen. Das gesamte Fondsvolumen nahm von 375 Mrd. auf 350 Mrd. Euro ab, bei den Aktienfonds kam es zu einem Rückgang von 212 Mrd. auf 185 Mrd. Euro.