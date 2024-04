Anna und die Liebe: Wo ist Anna?

Nein, ganz anders: Anna lebt jetzt in Los Angeles, gemeinsam in rauschendem Glück mit ihrem, über 311 Folgen lang ersehnten, Traumprinzen Jonas. Anna-Darstellerin Jeanette Biedermann wollte sich nach 387 Telenovela-Folgen also offenbar wieder einmal anderen Karriere-Gefilden zuwenden. Schon blöd, wenn die Hauptdarstellerin ausfällt - für die gewieften Plot-Schreiber aber anscheinend kein Problem. Jetzt gibt’s einfach eine neue Anna, die halt Mia Maschke heißt (dargestellt von Josephine Schmidt, die bereits sechs Jahre lang Seifenoper-Erfahrung bei der Mutter aller deutschsprachigen Telenovelas "GZSZ" gesammelt hat).



Wie nicht anders zu erwarten war, ist Mia über fünf Ecken mit Anna verwandt. Und natürlich ist auch sie blond, ein bisschen hilflos, herzensgut und unsterblich in den zurzeit gestürzten Agentur-Chef Alexander, einen zuvor unbekannten, unehelichen Broda-Spross, verliebt. So gesehen ist Biedermanns Ausstieg ja ein richtiges Fest für die Serie, denn nun kann die ganze Cinderella-Schose (Mia ist noch dazu Analphabetin) noch einmal durchgespielt werden. Die Seher dürfte das - den unverändert bei 12 Prozent liegenden Quoten zufolge - nicht stören. Und sollten sie Anna doch einmal vermissen, können sie ihre "Abenteuer" aus L.A. täglich in ihrem Blog (!) auf der Serien-Homepage nachlesen.