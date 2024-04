Wien. Ein höheres Tempolimit von 140 Stundenkilometern und die Beibehaltung der steuerlichen Begünstigung von Diesel: Die Standpunkte, die Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) respektive Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) vertreten, scheinen nicht gerade umweltschonend zu sein. Und das angesichts der Tatsache, dass die Treibhausgasemissionen seit 2014 laut Umweltbundesamt wieder steigen, diese aber dem Klimaschutzgesetz zufolge von 2005 bis 2030 um insgesamt 36 Prozent reduziert werden sollen.



Köstinger hat neben der Beibehaltung des Dieselprivilegs außerdem angekündigt, bis März die Energie- und Klimastrategie vorzulegen. Diese soll ein Maßnahmenpaket beinhalten, wie die globale Erwärmung langfristig auf zwei Grad oder weniger begrenzt werden kann. Im Juni soll die Strategie beschlossen werden. Wie das alles zusammenpasst und wie man diese Ziele dennoch erreichen kann, erklärten Hofer und Köstinger am Dienstag folgendermaßen: Es gehe um Anreize statt Verbote. Bei der von Hofer angedachten Erhöhung des Tempolimits müsse das Ziel sein, dieses emissionsfrei zu fahren, sagte er und bestätigte die Studienergebnisse der TU Graz, wonach Tempo 140 die Schadstoffbelastung um mehr als 20 Prozent erhöhen würde.

Kohleausstieg bis 2020