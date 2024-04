Anschlag in den Niederlanden vereitelt

Die Festnahmen fanden in Rotterdam und in der Gemeinde Gilze en Rijen statt. Fünf der Männer haben keinen festen Wohnsitz, einer stammt aus Dänemark, der Rest ist in den Niederlanden gemeldet.



Bei Hausdurchsuchungen in den Wohnungen der Verdächtigen und in Motelzimmern wurden Waffen und Sprengstoff gefunden.



Nach der ersten Befragung der 12 Männer durch die Spezialeinheit DSI der niederländischen Polizei hat sich der Terrorverdacht gegen fünf der zwölf nicht bestätigt. Das teilte die niederländische Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.



Warnungen



Die niederländischen Behörden hatten zuvor Warnungen vor geplanten Anschlägen jihadistischer Gruppen aus dem Jemen und aus Somalia erhalten.