Anschlag in Nepal fordert mindestens 25 Opfer

Beim Überfahren einer Landmine ist am Montag in Nepal ein voll besetzter Bus in die Luft gesprengt worden. Mindestens 25 Menschen wurden dabei getötet, wie die Streitkräfte am Montag mitteilten. 36 weitere Personen wurden verletzt, mehrere von ihnen schwer. Bislang hat sich niemand zu dem Attentat bekannt.