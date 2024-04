Ansturm der Massen

An der Fußball-EM kommt niemand vorbei - nicht einmal Ö1. Und so widmet der Kultursender in der ersten EM-Woche das "Radiokolleg" diesem Sportereignis (Montag bis Donnerstag, jeweils um 9.30 Uhr), wenn auch mit einigen kritischen Fragen: Wie begegnet man dem Massenauflauf am besten? Wie wirkt sich eine derartige Großveranstaltung auf die gesamte Infrastruktur der Austragungsstätte aus? Und welche Gefahren bergen solche Masseninszenierungen wie die Euro?