Anti-Terror-Profi wird neuer Chef der Staatsschützer

Peter Gridling war sechs Jahre bei | Europol-Führung. | Erste Feuerprobe: Die Fußball-EM. | Wien. Das Postenkarussell in der Exekutive dreht sich weiter: Nach dem Bundeskriminalamt (BK) haben nun auch die Staatsschützer einen neuen Chef. Der 50-jährige Tiroler Peter Gridling, zuletzt sechs Jahre in leitender Funktion der "Europol" im holländischen Den Haag, wird per 1. März Leiter des BVT (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung). Der erfahrene Anti-Terror-Spezialist löst Vorgänger Gert-René Polli ab, der unter anderem wegen angeblicher Nähe zu iranischen Waffengeschäften unter politischen Beschuss geriet.