Antieuropäer erobern Belgrad

Vorbild für neue Regierungskoalition? | Porr dürfte Auftrag für Brücke behalten. | Belgrad. Erst am Sonntag feierten die proeuropäischen Kräfte bei den Parlaments- und Lokalwahlen in Serbien einen großen Erfolg. Doch die absolute Mehrheit verfehlten sie, und nun kam der erste große Dämpfer. So dürften die proeuropäischen Parteien die Hauptstadt Belgrad verlieren; denn in der 110 Sitze zählenden Stadtversammlung kommen sie nur auf 52 Sitze.