Apple feiert ein Comeback

Der US-Computerhersteller Apple Computer, Inc. vermeldet für das 1. Quartal (per 29. Dezember 2001) des laufenden Geschäftsjahres 2002 einen Gewinn von | 38 Mill. USD, der Umsatz betrug 1,38 Mrd. USD.

Das bedeutet eine Umsatzsteigerung von 37% gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal. Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2001 hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 195 Mill. USD eingefahren. Der Nicht-US-Anteil am Umsatz des 1. Quartals 2002 betrug 48%, gab Apple Österreich-Geschäftsführer Walter Scheuch gestern vor Journalisten in Wien bekannt.



Anlass für die Präsentation der Zahlen war die Vorstellung des neuen iMac, der die Erfolgsgeschichte seines Vorgängers fortsetzen soll. Von diesem Modell, das im Mai 1998 auf den Markt kam, wurden bis heute 6 Millionen Stück verkauft. Der neue iMac wird ab Anfang Februar ausgeliefert. Es gibt drei Modelle, der Preis beginnt bei 1.918,80 Euro (inkl. MWSt.).



Apple-Gründer Steve Jobs hat mit seinem Team über zwei Jahre an der Entwicklung des neuen iMac gearbeitet. 15-Zoll-Flachbildschirm, G4-Prozessor und SuperDrive-Laufwerk bieten nun Technologie der Spitzenklasse.