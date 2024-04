Arabella und die Schulkinder

Immer wieder hört man Eltern und Lehrer klagen: "Die Kinder hocken den ganzen Nachmittag vor dem Fernseher." Die Anspannung eines langen Schulvormittags lösend ziehn sie sich rein, was halt grad so läuft. Zum Beispiel "Arabella testet deine Liebe". Drei Pärchen werden am Dienstagnachmittag auf Pro7 geprüft, "ob sie sattelfest sind in Sachen Treue".



Auftritt von Daniel & Nilda. Wie sieht dein Traummann/deine Traumfrau aus? fragt Arabella. Nilda: Er soll spontan sein, humorvoll und Südländer. Daniel: Sie muss zierlich, schlank und blond sein und blaue Augen haben. Es folgen Einspielungen: Nilda tanzt innig mit Murad in der Disko. Daniel badet innig mit Dana in einer Wanne. Allgemeine Erregung. Das Studiopublikum schreit buh! oder bravo! Arabella fragt: Wollt ihr bei eurer alten Liebe bleiben oder ein neues Glück ausprobieren? Daniel & Nilda finden: Das war wohl nicht die wahre Liebe mit uns. Tschüs. Murad & Dana warten schon auf die Freigewordenen. (Später folgen noch Joachim & Nicole und Rudi & Renata. Gleicher Ablauf. Gleiches Ende.)



Und was können die Kinder daraus lernen? Pro7 organisiert und inszeniert Treuebrüche & Partnerwechsel. Aber es ist alles nur Show! Oder wie Schnitzler sagte: "Wir spielen immer; wer es weiß, ist klug." Die einen stellen sich im Fernsehen zur Schau. Die anderen schauen zu.