Arbeit entlasten - Steuer auf Vermögensgewinne

Eines ist klar: Der Faktor Arbeit ist in Österreich viel zu stark belastet. Wann, wenn nicht in Zeiten einer Finanz- und Wirtschaftskrise, müssen wir uns Gedanken über mehr Steuergerechtigkeit machen und über Strukturreformen im Steuersystem diskutieren? SPÖ und ÖVP haben das ja auch im Regierungsprogramm gemeinsam so festgehalten. Wie auch die jüngste OECD-Studie wieder zeigt, stieg die Belastung von Arbeitnehmern durch Lohnsteuern und Sozialbeiträgen in den letzten Jahren ständig. Dagegen liegt Österreich im internationalen Vergleich aller OECD-Länder bei den vermögensbezogenen Steuern fast an letzter Stelle. In beinahe allen europäischen Ländern sind Vermögensgewinne steuerpflichtig - etwa in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien. Selbst in den USA und in Japan werden Vermögensgewinne besteuert.