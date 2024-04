Arbeitskräfteüberlasser Connect pleite

Linz. Der Arbeitskräfteüberlasser Connect hat am Dienstag vier Firmen in Konkurs geschickt. Von den Pleiten der Connect S & R GmbH, der Connect Personalmanagement GmbH & Co KG und der Connect Personalmanagement GmbH in Neuzeug (Bezirk Steyr-Land) sowie der Connect Personalmanagement GmbH in St. Valentin (Bezirk Amstetten) mit Gesamtverbindlichkeiten von mehr als 14 Mio. Euro sind rund 780 Arbeitsplätze und an die 500 Lieferanten und sonstige Gläubiger betroffen.