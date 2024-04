Arbeitslosigkeit weiter gestiegen

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich hat sich im Juni weiter beschleunigt. Mit 211.310 vorgemerkten arbeitslosen Personen suchten im abgelaufenen Monat um 4,2 Prozent oder 8.523 Personen mehr Arbeit als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Besonders stark war der Anstieg bei der Frauen-Arbeitslosigkeit mit einem Plus von 5,9 Prozent, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Bei Männern stieg die Arbeitslosigkeit um 2,8 Prozent.