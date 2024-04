Arbeitsmarkt wird größer

Auch Portugal öffnet sich für Jobsuchende aus neuen EU-Staaten. | Spidla: "Schritt nach vorne." | Brüssel. Zumindest in sechs der alten 15 EU-Länder werden Arbeitende aus den neuen Mitgliedsstaaten im Osten ab 1. Mai ohne jede Einschränkung auf Jobsuche gehen können. Die Arbeitsminister von Finnland, Spanien und Portugal bestätigten am Freitag bei einem Treffen mit ihren EU-Kollegen, dass ihre Länder die Übergangsfristen für die 2004 beigetretenen Länder nicht verlängern werden. Großbritannien, Irland und Schweden haben von Anfang an auf Einschränkungen verzichtet.