Archäologische Sensationen in China

Ein fast 3000 Jahre alter Friedhof ist nur eine der spektakulären Entdeckungen. | Yangshe. (afp) In dem abgelegenen chinesischen Dorf Yangshe haben Wissenschafter Schritt für Schritt eine archäologische Sensation zutage gefördert. In dem Ort der nordchinesischen Provinz Shanxi am Ufer des Gelben Flusses fanden die Forscher einen vor fast 3000 Jahren angelegten Friedhof mit Streitwagen und Pferden, der vermutlich noch 600 Jahre älter als die berühmten Terrakotta-Krieger ist. In den meisten anderen Ländern würde der Fund wohl die gesamte Archäologenzunft in helle Aufregung versetzen. Nicht so in China - in dem Riesenreich ist der Friedhof nur eine Entdeckung in einer Reihe spektakulärer Funde.