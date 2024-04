Archivsichtung mit Mehrwert

Archive sind, frei nach Robert Hochner, zwar auch der Journalistenrache am gemeinen Politiker dienlich. Für Fernsehanstalten praktisch, erfolgt der Griff in die Kiste bisweilen aber aus niederen Gründen: Es gibt schließlich nichts Billigeres, als sich selbst zu recyceln. Im besten Fall fällt dabei auch Mehrwert für die Seherschaft ab. Der ORF reüssiert diesbezüglich mit seinem Dosenformat "Panorama", das eine Begegnung mit vergangenen Tagen über "Klassiker der Reportage" ermöglicht. Bei der nicht nur für Kultur- und Sozialanthropologen horizonterweiternden Sendung hat man es mit einer Fundgrube an grotesken Geschichten zu tun, die eine Idee davon geben, warum die Gesellschaft von Sitten und (Moral-)Vorstellungen über die Zeit abweichen muss, um Jahrzehnte später nicht schlauer zu sein.