"Auch Armenien ist Europa", betonte Bundespräsident Thomas Klestil anlässlich des Besuchs des armenischen Staatspräsidenten Robert Kotscharian in Wien.

Österreich werde sich weiter für die Interessen Armeniens einsetzen, so Klestil. Beide Staatsoberhäupter würdigten beim gemeinsamen Mittagessen die bilateralen Beziehungen. Insbesondere die österreichische Hilfe nach dem verheerenden Erdbeben 1988 wurde gewürdigt.



Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbeidschan um die Enklave Berg-Karabach solle durch verstärktes Engagement der internationalen Gemeinschaft gelöst werden, so Kotscharian.



Der armenische Präsident traf auch mit Nationalratspräsident Heinz Fischer und Bundeskanzler Wolfgang Schüssel zusammen. Im Rahmen seines Arbeitsbesuches in Österreich wurden ein Doppelbesteuerungs- und ein Lufttransportabkommen unterzeichnet.