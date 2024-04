Ärzte oder Ökonomen - wer entscheidet?

Schließen Sie die Augen! Sie sind 10 Jahre alt und haben entsetzliche Bauchschmerzen. Der Blinddarm muss raus. Glücklicherweise wird alles früh festgestellt und der Operateur entscheidet, den Blinddarm endoskopisch, also mit Knopflochchirurgie, zu entfernen. Am zweiten Tag kommt der Arzt und sagt: "Sie sind gesund, sie können gehen". Doch nein! Unmittelbar nach dem Arzt kommt der Krankenhausverwalter, ein Ökonom, und sagt: "Sie müssen bleiben, weil wir noch ein bisschen an Ihnen verdienen wollen." Der Arzt, der daneben steht, weist den Ökonomen nicht zurecht - nein, er gibt ihm sogar Recht.



Wachen Sie jetzt auf und lassen sich erklären, welchen Schwachsinn Sie geträumt haben.



Das Spitalswesen hierzulande wird von einem wenig vernünftigen System finanziert - der leistungsorientierten Krankenanstalten-Finanzierung (LKF). Es pauschaliert Leistungen, was Bezahlung als auch Aufenthaltsdauer betrifft. Beides wird von Statistikern berechnet, die Daten dafür werden in Referenzspitälern erhoben. Ökonomen haben hier nichts zu sagen. Die Einnahmen aus den Pauschalen decken längst nicht mehr die Kosten. Hätten Ökonomen das Sagen, würden Sie versuchen Kosten zu vermeiden. Gott sei Dank, haben Sie das aber nicht.



Für eine endoskopische Blinddarmentfernung gibt das System drei bis sieben Tage Aufenthaltsdauer an. Vom LKF her könnte man also ohne "Einnahmenverluste" am dritten Tag entlassen, medizinisch noch früher. Unsere Kinder "dürfen" aber durchschnittlich fünf Tage liegen. Offenbar ist nicht der Ökonom an der späten Entlassung Schuld, sondern doch eher jemand anderer.



Vielleicht ist der Blinddarm ein schlechtes Beispiel. Schauen wir uns die Curretage oder die Konisation an. Zwei Eingriffe, die viele Frauen kennen - Männer nicht. Dafür liegen sie zwei Tage im Spital. Bezahlt wird vom System aber auch die ambulante Versorgung und sogar deutlich besser. Allein die Patientinnen würden so die Betten nicht belegen. Wer also legt die Patientinnen auf die Station? Der Ökonom?



Vielleicht muss man an dieser Stelle festhalten, dass österreichweit die gynäkologischen Abteilungen nicht einmal mehr zu zwei Drittel ausgelastet sind. Viele Abteilungen müssten längst gesperrt sein, wenn die Ökonomen das Sagen hätten; und zwar ohne Qualitätsverlust. Manche behaupten sogar, mit Qualitätssteigerung - aber das sind besondere Wirrköpfe.



Wenn also Ökonomen nicht schuld sind, sondern doch Ärzte, warum ist das so? Schwer zu sagen. Ich bleibe dabei, dass Primarärzte darauf achten, Ihre Abteilungen auszulasten. Immerhin sind Betten der einzige Maßstab für die Personalzumessung, und Klassebetten sind mit einem fixen Schlüssel an die Zahl der Abteilungsbetten gebunden. Zwei wichtige Argumente.



Krankenhäuser sind auch in Österreich infektiös. Es ist daher nicht ihre Aufgabe, Sicherheit und Geborgenheit vorzutäuschen. Noch dazu um einen Preis, für den man in einer geborgeneren Versorgungseinrichtung - den eigenen vier Wänden - viel mehr Patienten kompetent betreuen könnte - auf Kosten des Systems!



Ja, es wäre wichtig, dass die Entscheidung, wie und wo behandelt und wann entlassen wird, wieder zu einer ärztlichen wird. Es reicht aber nicht aus, das zu fordern, man muss es tun. Und keinesfalls darf man sich als Arzt hinter Ökonomen verstecken - sie sind nur Sündenböcke für die eigenen Sünden.