Asfinag-Einnahmen schwinden

Mautrückgänge von bis zu 20 Prozent. | Wien. Auch die Asfinag leidet unter der Wirtschaftskrise. Die Einnahmen aus der Lkw-Maut sanken in der vergangenen Woche im gesamten Netz des heimischen Autobahnbetreibers um 14 Prozent, auf Teilstrecken noch stärker. "Auf der Südautobahn hatten wir einen Verkehrsrückgang von rund 20 Prozent", erklärt Asfinag-Finanzchef Klaus Schierhackl im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Ebenfalls stark betroffen war in der vergangenen Woche das Unterinntal in Tirol mit einem Minus von rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.