Ashton: "Gaddafi muss weg"

Der libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi müsse weg, und die Zukunft in Libyen müsse dem libyschen Volk gehören, sagte Asthon. Die NATO bombardierte nach libyschen Angaben in der Nacht zum Sonntag erneut Gaddafis Residenz in der Hauptstadt Tripolis.



Schon jetzt seien zu viele Menschen gestorben, meinte Ashton. Zuvor hatte sie auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten des Nationalen Übergangsrats der Rebellen, Mustafa Abdel Jalil, gesagt, sie sei "stolz", den Libyern im Namen der 27 EU-Staaten Unterstützung anbieten zu können. Die EU wolle den Bürgern des Landes in Sicherheitsfragen sowie in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit, Bildung und Zivilgesellschaft zur Seite stehen.



Ashton ist die bisher ranghöchste Politikerin, die die Rebellenhochburg rund tausend Kilometer östlich von Tripolis besuchte. Zuvor waren bereits der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski und US-Senator John McCain in Bengasi. Ashtons Besuch bedeutet dennoch nicht, dass die EU den Übergangsrat wie vom Europaparlament gefordert als einzigen legitimen Vertreter Libyens betrachtet. Dennoch kann ihr Kommen als Erfolg für den Übergangsrat gewertet werden.



Bisher haben Italien, Frankreich, Großbritannien, Katar und Gambia den Übergangsrat als legitimen Vertreter Libyens anerkannt. Der Rebellenvertreter Mahmud Jibril wurde vergangene Woche in Washington und Paris empfangen. Bei einem Treffen mit dem nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Obama, Tom Donilon, konnte er jedoch keine diplomatische Anerkennung des Übergangsrats erreichen. Das Weiße Haus erklärte nach dem Treffen lediglich, der Übergangsrat sei ein "legitimer und glaubwürdiger Gesprächspartner". Am Montag trifft ein Vertreter des Übergangsrats mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammen.



Es habe in der Nacht zum Sonntag erneut Angriffe der NATO auf den Hafen und Gaddafis Residenz im Viertel Bab el Asisija in Tripolis gegeben, sagte ein libyscher Behördenvertreter. Zuvor waren in der Hauptstadt Explosionen und ein Kampfjet im Tiefflug zu hören. Die NATO hatte den Hafen der Hauptstadt bereits am Donnerstagabend angegriffen und dabei nach eigenen Angaben fünf Kriegsschiffe beschädigt oder versenkt. Tripolis ist seit Mitte März beinahe täglich das Ziel von Luftangriffen.