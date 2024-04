Asiens Luftfahrt im Aufwind

Amerikas größte Fluggesellschaften müssen Tausende von Mitarbeitern abbauen; einige Airlines sind sogar von der Pleite bedroht. Auch viele bekannte europäische Fluggesellschaften fliegen nur noch rote Zahlen ein. Ganz anders im Fernen Osten: Am Pazifik weht ein ganz anderer Wind, vor allem in China mit seinen stürmisch wachsenden Airlines.

Hongkong mit der renommierten Cathay Pacific eingeschlossen, die sich der harten Konkurrenz der führenden Festland-Fluggesellschaften erwehren muss. Drei große Airline-Gruppen der Volksrepublik China spielen aber eine immer stärkere Rolle: Air China aus Beijing, China Eastern aus Shanghai und China Southern Airlines aus Guangzhou. China Southern, die größte Fluggesellschaft auf dem chinesischen Festland, hat erst unlängst 20 Flugzeuge der Airbus A320 -Familie geordert, die ab 2004 ausgeliefert werden. China Southwest (Air-China-Gruppe) und China Eastern haben bereits die mächtigen Airbus A340-400 im Dienst. Zudem hat China Eastern fünf A340-600 geordert, das längste Verkehrsflugzeug der Welt.



Den Ton gibt nach wie vor Cathay Pacific an, die ihre Großraum-Langstrecken-Flotte binnen 8 Jahren von 55 auf 79 Jets vergrößert und weitere sieben Airbus A340-600, Airbus A330-300 und Boeing 777-300 bestellt hat. Die chinesischen Airlines setzen zunehmend auf europäische Produkte. Die führenden chinesischen Airlines - ohne Cathay Pacific und China Airlines (Taiwan) - haben in den letzten Jahren 150 Airbus-Flugzeuge geordert, Tendenz steigend. Darin sind viele Jets, die sie über internationale Leasinggesellschaften bekommen haben, nicht einmal erfasst.



Das Erfreuliche für Airbus: Vielfach handelt es sich bei den chinesischen Bestellungen um teure Großraumflugzeuge, was besonders für Cathay Pacific und China Eastern gilt. Eine besondere Rolle spielt die Cathay-Tochter Dragon Airlines, die fast nur noch Airbus einsetzt. In Hongkong sieht man sich als klassisches Tor zu China. Cathay-Pacific-Manager Philip Chen: "Vor dem Hintergrund der Liberalisierung des Luftverkehrs in der Volksrepublik China, die kommen muss und kommen wird, bleibt Hongkong der ideale Gateway für China. Der Luftverkehr in China wächst ständig. Da ist genügend Arbeit und Platz für alle."