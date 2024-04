Askese im Stadion

Der hedonistische Fußballfan hat es zunehmend schwer. Gehört das Alkoholverbot im Stadion bei Spielen gehobener Kategorie inzwischen zum Alltag, muss nun das nächste Genussmittel Abschied von den Tribünen nehmen. Es ist davon auszugehen, dass die Uefa, die für die EM 2012 in Polen und der Ukraine ein absolutes Rauchverbot verkündete, in ihrer Funktion als asketische Maßreglerin bald Nachahmer finden wird. In den Stadien werden bald also nur mehr verbotene Feuerwerkskörper rauchen. Die Sorge des Verbands um die Gesundheit der Zuschauer ist bei einem Sportverband selbstverständlich, und dass sich die Uefa der generellen Befreiung des öffentlichen Raums von Zigarettenrauch entgegenstellt, war auch nicht zu erwarten. Doch dass im Stadion nur mehr Fußball genossen werden darf, ist beim Gedanken an manches Ballgeschiebe keine schöne Vorstellung.