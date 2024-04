Aspern mit oder ohne TU, WU und U-Bahn

Wien soll erweitert werden. Jeder plant, aber alles ist offen. | Das ehemalige Flugfeld Aspern in Wien-Donaustadt ist so groß wie die Wiener Josefstadt und gilt als Stadterweiterungsgebiet Nummer eins. Der Rektor der Technischen Universität Wien, Peter Skalicky, hat Interesse bekundet, gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität dorthin zu übersiedeln. "Er hat wahrscheinlich zum Zweck der internen Entscheidungsfindung in diese Richtung Druck gemacht", meinte Planungsstadtrat Rudi Schicker dazu. In der TU wollen nämlich viele am innerstädtischen Standort festhalten - trotz Platzmangels und großer Streuung der Institute.