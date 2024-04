Asyl-Daten für Terrorbekämpfung

EU will Zugriff auf Fingerabdrücke erleichtern. | Brüssel. Im Kampf gegen Terrorismus und schwere Verbrechen wie Menschen- oder Drogenhandel sollen die Ermittler künftig auf mehr Daten zugreifen können. Konkret soll die so genannte Eurodac-Datenbank geöffnet werden, in der Fingerabdrücke und Daten von Bewerbern um Asyl EU-weit gespeichert werden. Was Innenkommissar Jacques Barrot als Fortschritt in der EU-Polizeizusammenarbeit preist, stößt auf unmittelbaren Widerspruch.