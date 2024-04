Asyl: Einigung zwischen SPÖ und Koalition

Die neuen Asylregelungen, einerseits im Asylgesetz, andererseits im Fremdenpolizeigesetz niedergeschrieben, bringen für Asylsuchende einige Verschärfungen. So ist es künftig möglich, zehn Monate Schubhaft innerhalb von zwei Jahren zu verhängen. Bisher war es maximal ein halbes Jahr. Auch Zwangsernährungen sind gestattet, wenn ein Flüchtling, dessen Abschiebung bereits feststeht, in den Hungerstreik tritt. Darauf haben sich SPÖ und Koalition am Mittwoch geeinigt.